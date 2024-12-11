Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
Beyonce ile Jay-Z'nin 'kusursuz aile' imajını sarsacak bir güvenlik kamerası görüntüsü gündemde. Görüntülerde 2014 Met Gala'da Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı anlar yer alıyor
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Beyonce ve Jay-Z, 2014'te katıldıkları Met Gala'da yan yana poz verirken mükemmel çift portresi çiziyordu.
O dönemde altı yıldır evliydiler ama Beyonce'nin dev yüzüklerinden biri parmağından kaydığında ve Jay-Z onu almak için diz üstü çöküp de şaka olsun diye evlenme teklifi sahnesi canlandırdığında etraftaki seyirciler kahkaha atıyordu.
Ancak kusursuz çift görüntüsünü o geceyle ilgili kavga haberi bozmuştu.
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Gala sonrası düzenlenen parti çıkışında Jay-Z ile Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles arasında kavga yaşandığı söylentisi çıkmış, ama bu kavgaya dair hiçbir görüntüye bugüne dek yer verilmemişti.
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Şimdi, partinin düzenlendiği otelin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve Solange Knowles'ın Jay-Z'ye fiziki saldırısı gözler önüne serildi.
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Videoda Beyonce, kız kardeşi Solange Knowles ve eşi Jay-Z ile birlikte Manhattan'daki otelde asansöre binerken görülüyor. Siyah-beyaz güvenlik kamerası görüntülerinde ilk başta her şey yolunda görünüyor. Solange Knowles, turuncu elbisesiyle 18'inci kattaki asansöre giriyor, ardından ablası Beyonce ve eşi Jay-Z geliyor. Onlara bir güvenlik görevlisi eşlik ediyor.
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Ancak kapılar tam olarak kapanmadan işler tersine dönüyor. Solange parmağını Jay-Z'ye doğru sallayarak öfkeyle bağırmaya başlıyor. Ardından Jay-z'nin üstüne yürüyen Solange Knowles, ona vuruyor ve tekme atıyor.
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Jay-Z, Solange Knowles'ın vurmalarına karşı koymaya çalışırken köşeye sıkışmış görünen Beyonce hareketsiz kalıyor. Yanlarında bulunan iri yapılı güvenlik görevlisi sonunda Knowles'ı durdurmayı başarıyor ve onu Jay-Z'den uzaklaştırıyor. Ancak güvelik görevlisi onu tutarken bile Solange, Jay-Z'ye tekme atmaya çalışıyor.
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58 saniyelik görüntüde Jay-Z hiçbir şekilde eşinin kardeşine karşılık vermiyor, yalnızca bir noktada Solange Knowles, tekme atmasını durdurmak için ayağını tutuyor.
Bu arada Beyonce şaşırmış görünüyor. Eşi ve kız kardeşini ayırmaya yardım etmek için kısa bir süreliğine müdahale ediyor.
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Güvenlik görevlisi daha sonra güvenlik düğmesine basıyor ve muhtemelen paparazzilerin beklediği zemin kata gitmesini engellemek için asansörü otelin 12'nci katında durduruyor.
Asansör lobiye ulaştığında ve kapılar açıldığında önce Beyonce ve güvenlik görevlisi çıkıyor. Olay yatışmış gibi görünse de Solange, Jay-Z'nin yanından geçerken yeniden öfkeleniyor ve bir kez daha saldırıyor. Güvenlik görevlisi gelip onları ayırıncaya kadar çantasını Jay-Z'ye vuruyor.
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O gece otelden çıkarken fotoğrafçılar, Beyonce'yi yüzüne geniş bir gülümseme yerleştirmek için elinden geleni yaptığı haliyle görüntülemişti. Solange Knowles ve Jay-Z ise asık yüzleriyle objektiflere yansımıştı.
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Solange Knowles, ablasının önünde hızla otelden çıkarken, Jay-Z oldukça çekingen bir tavırla arkasından takip ederken elini yüzüne ve ardından gömleğinin düğmesi çözülmüş karın kısmına götürmüştü. Jay-Z daha sonra tek başına bir arabaya binip uzaklaşmış, Beyonce ve Solange Knowles ise başka bir arabaya binmişti.
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Bu aile kavgasını neyin tetiklediğine dair söylentiler ortada dolaşsa da sebebi hiçbir zaman açıklanmadı.
Jay-Z, Beyonce ve Solange Knowles, 2014'teki olaydan hemen sonra ortak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada; "Jay ve Solange, olup bitenlerden kendi paylarına düşen sorumluluğu üstleniyor. İkisi de birbirinden özür diledi ve biz birleşmiş bir aile olarak yolumuza devam ettik. Sonuçta ailelerin sorunları vardır ve biz de onlardan farklı değiliz. Biz birbirimizi seviyoruz ve her şeyden önce biz bir aileyiz" ifadesini kullanmışlardı.
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Kavga görüntüleri, Beyonce ve Jay-Z çiftinin cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçirdiği zamanda ortaya çıktı.
Beyonce'nin üç çocuğunun babası olan 55 yaşındaki Jay-Z'ye 24 yıl önce rapçi Diddy'nin partisinde 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenilmişti.
Mağdur kadın, olayın 2000 MTV Müzik Ödülleri'nin ardından düzenlenen partide meydana geldiğini iddia etmişti.
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Cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği dönemde 13 yaşında olduğunu söyleyen kadın, Jay-Z kendisine istismarda bulunurken Diddy ile 'Ünlü B' adıyla kodladığı bir kadının da olayı seyrettiğini, daha sonra Diddy'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.
Dava ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de gerçek adı Shawn Carter olan rapçi Jay-Z'nin adı dava dosyasındaki yerini almıştı.
Suçlamayı reddeden Jay-Z, kendisine şantaj yapıldığını, kendisinden para koparmak için iftira atıldığını iddia etmişti.
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"ÇOCUKLARIMIN DUYMASINDAN KORKUYORUM"
Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta; "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" demişti.
Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtmişti.