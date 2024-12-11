Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Beyonce ve Jay-Z, 2014'te katıldıkları Met Gala'da yan yana poz verirken mükemmel çift portresi çiziyordu.

O dönemde altı yıldır evliydiler ama Beyonce'nin dev yüzüklerinden biri parmağından kaydığında ve Jay-Z onu almak için diz üstü çöküp de şaka olsun diye evlenme teklifi sahnesi canlandırdığında etraftaki seyirciler kahkaha atıyordu.

Ancak kusursuz çift görüntüsünü o geceyle ilgili kavga haberi bozmuştu.