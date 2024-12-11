Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı - magazin haberleri

        Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

        Beyonce ile Jay-Z'nin 'kusursuz aile' imajını sarsacak bir güvenlik kamerası görüntüsü gündemde. Görüntülerde 2014 Met Gala'da Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles'ın Jay-Z'ye saldırdığı anlar yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyonce ve Jay-Z, 2014'te katıldıkları Met Gala'da yan yana poz verirken mükemmel çift portresi çiziyordu.

          O dönemde altı yıldır evliydiler ama Beyonce'nin dev yüzüklerinden biri parmağından kaydığında ve Jay-Z onu almak için diz üstü çöküp de şaka olsun diye evlenme teklifi sahnesi canlandırdığında etraftaki seyirciler kahkaha atıyordu.

          Ancak kusursuz çift görüntüsünü o geceyle ilgili kavga haberi bozmuştu.

        • 2

          Gala sonrası düzenlenen parti çıkışında Jay-Z ile Beyonce'nin kız kardeşi Solange Knowles arasında kavga yaşandığı söylentisi çıkmış, ama bu kavgaya dair hiçbir görüntüye bugüne dek yer verilmemişti.

        • 3

          Şimdi, partinin düzenlendiği otelin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve Solange Knowles'ın Jay-Z'ye fiziki saldırısı gözler önüne serildi.

        • 4

          Videoda Beyonce, kız kardeşi Solange Knowles ve eşi Jay-Z ile birlikte Manhattan'daki otelde asansöre binerken görülüyor. Siyah-beyaz güvenlik kamerası görüntülerinde ilk başta her şey yolunda görünüyor. Solange Knowles, turuncu elbisesiyle 18'inci kattaki asansöre giriyor, ardından ablası Beyonce ve eşi Jay-Z geliyor. Onlara bir güvenlik görevlisi eşlik ediyor.

        • 5

          Ancak kapılar tam olarak kapanmadan işler tersine dönüyor. Solange parmağını Jay-Z'ye doğru sallayarak öfkeyle bağırmaya başlıyor. Ardından Jay-z'nin üstüne yürüyen Solange Knowles, ona vuruyor ve tekme atıyor.

        • 6

          Jay-Z, Solange Knowles'ın vurmalarına karşı koymaya çalışırken köşeye sıkışmış görünen Beyonce hareketsiz kalıyor. Yanlarında bulunan iri yapılı güvenlik görevlisi sonunda Knowles'ı durdurmayı başarıyor ve onu Jay-Z'den uzaklaştırıyor. Ancak güvelik görevlisi onu tutarken bile Solange, Jay-Z'ye tekme atmaya çalışıyor.

        • 7

          58 saniyelik görüntüde Jay-Z hiçbir şekilde eşinin kardeşine karşılık vermiyor, yalnızca bir noktada Solange Knowles, tekme atmasını durdurmak için ayağını tutuyor.

          Bu arada Beyonce şaşırmış görünüyor. Eşi ve kız kardeşini ayırmaya yardım etmek için kısa bir süreliğine müdahale ediyor.

        • 8

          Güvenlik görevlisi daha sonra güvenlik düğmesine basıyor ve muhtemelen paparazzilerin beklediği zemin kata gitmesini engellemek için asansörü otelin 12'nci katında durduruyor.

          Asansör lobiye ulaştığında ve kapılar açıldığında önce Beyonce ve güvenlik görevlisi çıkıyor. Olay yatışmış gibi görünse de Solange, Jay-Z'nin yanından geçerken yeniden öfkeleniyor ve bir kez daha saldırıyor. Güvenlik görevlisi gelip onları ayırıncaya kadar çantasını Jay-Z'ye vuruyor.

        • 9

          O gece otelden çıkarken fotoğrafçılar, Beyonce'yi yüzüne geniş bir gülümseme yerleştirmek için elinden geleni yaptığı haliyle görüntülemişti. Solange Knowles ve Jay-Z ise asık yüzleriyle objektiflere yansımıştı.

        • 10

          Solange Knowles, ablasının önünde hızla otelden çıkarken, Jay-Z oldukça çekingen bir tavırla arkasından takip ederken elini yüzüne ve ardından gömleğinin düğmesi çözülmüş karın kısmına götürmüştü. Jay-Z daha sonra tek başına bir arabaya binip uzaklaşmış, Beyonce ve Solange Knowles ise başka bir arabaya binmişti.

        • 11

          Bu aile kavgasını neyin tetiklediğine dair söylentiler ortada dolaşsa da sebebi hiçbir zaman açıklanmadı.

          Jay-Z, Beyonce ve Solange Knowles, 2014'teki olaydan hemen sonra ortak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada; "Jay ve Solange, olup bitenlerden kendi paylarına düşen sorumluluğu üstleniyor. İkisi de birbirinden özür diledi ve biz birleşmiş bir aile olarak yolumuza devam ettik. Sonuçta ailelerin sorunları vardır ve biz de onlardan farklı değiliz. Biz birbirimizi seviyoruz ve her şeyden önce biz bir aileyiz" ifadesini kullanmışlardı.

        • 12

          Kavga görüntüleri, Beyonce ve Jay-Z çiftinin cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçirdiği zamanda ortaya çıktı.

          Beyonce'nin üç çocuğunun babası olan 55 yaşındaki Jay-Z'ye 24 yıl önce rapçi Diddy'nin partisinde 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenilmişti.

          Mağdur kadın, olayın 2000 MTV Müzik Ödülleri'nin ardından düzenlenen partide meydana geldiğini iddia etmişti.

        • 13

          Cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği dönemde 13 yaşında olduğunu söyleyen kadın, Jay-Z kendisine istismarda bulunurken Diddy ile 'Ünlü B' adıyla kodladığı bir kadının da olayı seyrettiğini, daha sonra Diddy'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.

          Dava ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de gerçek adı Shawn Carter olan rapçi Jay-Z'nin adı dava dosyasındaki yerini almıştı.

          Suçlamayı reddeden Jay-Z, kendisine şantaj yapıldığını, kendisinden para koparmak için iftira atıldığını iddia etmişti.

        • 14

          "ÇOCUKLARIMIN DUYMASINDAN KORKUYORUM"

          Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta; "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" demişti.

          Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa