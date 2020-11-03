"DAHA İYİ BİR DİNLEYİCİ OLDUM"

Dünyaca ünlü yıldız, karantina sürecinde ebeveynliğe yaklaşımının değişip değişmediği yönündeki sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

Daha iyi bir dinleyici oldum. Blue çok zeki ve bir değişim olduğunun farkında ama bir ebeveyn olarak benim görevim sekiz yaşındaki birinin dünyasını olabildiğince olumlu ve güvenli tutmak için elimden geleni yapmak.