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Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, 2. Lig'e yükseldi.

Giriş: 14.06.2023 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 2. Lig'e yükseldi
AA

İki takımın da karşılıklı ataklar yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

68. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Batuhan Ekinci'nin ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Berk Ali Nizam'ın diziyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, rakibine 1-0 üstünlük sağlayıp adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Cemil Tunç

Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Fikret Sevilgen, Mete Karahan, Berkay Öztuvan (Dk. 67 Ozan Can Dursun), Berat Eyüpoğlu (Dk. 67 Mustafa Acar), Yunus Özdemir (Dk. 81 Sefa Durmuş), Ali Sinan Gayla, Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Deniz Keskin, Mehmet Kaan Türkmen

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Onur Tekin, Nuri Melih Mursal, Şemsettin Ender Kılıç, Tolunay Yurtseven, Bilal Budak (Dk. 90+3 Muhammed Düzgüner), Berk Ali Nizam (Dk. 77 Kubilay Akyüz), Mertcan Aktaş, Batuhan Ekinci, Mutlu Güler (Dk. 70 İbrahim Serdar Aydın), Murat Can Bölükbaşı (Dk. 90+3 Celil Çelikel), Oğulcan Enes Demiroğlu

Gol: Dk. 68 Berk Ali Nizam (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kartlar: Dk. 58 Deniz Keskin, Dk. 90+3 Serkan Özen (Kepez Belediyespor), Dk. 90+3 Murat Can Bölükbaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

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