Beyoğlu Sineması'nda 'Ayın Yönetmeni' Yeşim Ustaoğlu

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İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programlarda bu ay “Ayın Yönetmeni”nin konuğu Yeşim Ustaoğlu. Yönetmenin “Pandora’nın Kutusu”, “İz”, “Araf” ve “Bulutları Beklerken” filmlerinin gösterimi olacak. SİYAD işbirliğiyle “Yönetmen Sineması Söyleşileri”nde, Yeşim Ustaoğlu Sineması - Yeşim Tabak ve Ayla Kambur Yeşim Ustaoğlu Sineması’nı konuşacak.

Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde ise Yeşim Ustaoğlu ile söyleşi gerçekleşecek. İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCİST) ve Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) iş birliğiyle gerçekleşecek Salı Belgeselleri’nde “Gülten”, “Eufrosina’nın Devrimi”, “Hakkâri’nin Gizemli Taşları” ve “Yok Olan Vadi” belgesel meraklısı sinemaseverler için Beyoğlu Sineması’nda… Kültür AŞ işbirliğiyle süren Senden Benden Bizden programı kapsamında;

Frankofon Film Günleri

Beyoğlu Sineması Mart ayında Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle Fransız filmlerini de ağırlıyor. “La Panthère des Neiges” (“Kar Panteri”), “Calamity”, “Rien à Foutre” (“Umurumda Değil”), “Illusions Perdues” (“Sönmüş Hayaller” ve “Fragile” (“Kırılgan”) Fransız sineması meraklılarıyla buluşacak.

Kültür AŞ’den Senden Benden Bizden

Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen Senden, Benden, Bizden serisinde bu ay “Düet”, “Aniden”, Zuhal”, “15+” ve Kısa Film Seçkisi’nde ise “Burası Size Göre Değil”, “Plastik Rüya”, “Siz Biraz Uzak Kaldınız” ve “Bayrak” filmlerinin gösterimi olacak.

Çocukların Beyoğlu Sineması

Mart ayında “Komşum Totoro”, “Ratatouille”, “Neşeli Ayaklar” ve “Oyunbozan Ralph” çocuklar için Beyoğlu Sineması'nda olacak.

Yakın Dönem Bağımsızlar

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) işbirliğiyle yapılacak Yakın Dönem Bağımsızlar serisinde, “Kumun Tadı”, “Küf”, “Tepenin Ardı” ve “Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu” adlı ses getirmiş bağımsız filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Ayın Teması: Türk Sineması’nda Kadınlar Anlatıyor

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) işbirliğiyle Beyoğlu Sineması’nın programında her ay yer alan Ayın Teması bu ay kadınların. Türk Sineması’nda Kadınlar Anlatıyor teması kapsamında Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Çiğdem Sezgin’in “Kasap Havası”, İlksen Başarır’ın “Başka Dilde Aşk” ve İffet Eren Danışman Boz’un “Turna Misali” filmleri beyazperdede olacak.

Altyazı Sinema Derneği Sunar

Mart ayında Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle hazırlanan Altyazı Seçti bölümünde “Sonsuz Sır” filmi gösterilirken, Sinema Seminerleri’nde “Film Analizi”, “Sinema Tarihinin ‘Çirkin Ördek Yavruları’”, “Senaryo Analizi 'Alcarràs'” ve “Auteur Kuramı” konuşulacak.

Mart ayında ayrıca Sinemasal Buluşmalar kapsamında “Onun Filmi”, “Karanlık Kutunun Doğu Serüveni” yer alırken, “Ben Tek Siz Hepiniz”, “Döngü”, “Herkesin Yapabileceği Bir Şey” adlı kısa filmlerin gösterimi olacak.

Haftanın altı günü kapılarını açan ve İstanbullu sinemaseverlerin yeniden buluşma noktası haline gelen Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin ediliyor. Sinemanın tüm etkinlik programlarına www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.