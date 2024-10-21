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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda yabancı uyruklu anne ve bebeği evlerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda yabancı uyruklu anne ve bebeği evlerinde ölü bulundu

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine vatandaşların yaptığı ihbarla olay gerine gelen ekipler, Afrika uyruklu anne ve bebeğini ölü buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 05:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 05:39
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        Yabancı uyruklu anne ve bebeği ölü bulundu
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        Beyoğlu'nda bir evde Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu.

        Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

        ANNE VE BEBEĞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        KOKU NEDENİYLE ÖLÇÜM YAPILDI

        AFAD ekipleri koku nedeniyle bölgede ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Beyoğlu
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