Beyoğlu'nda yabancı uyruklu anne ve bebeği evlerinde ölü bulundu

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Beyoğlu'nda bir evde Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu.

Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

ANNE VE BEBEĞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

KOKU NEDENİYLE ÖLÇÜM YAPILDI AFAD ekipleri koku nedeniyle bölgede ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.