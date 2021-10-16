Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, Maliye Ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü Ekiplerinin bulunduğu denetim komisyonu turistlerin yoğun olarak bulundukları yerleri denetledi.
Halk arasında turistleri kendi ürünlerini almaları ya da kendi mekanına çekme olarak adlandırılan hanutçuluk yöntemine karşı gerçekleştirilen denetimde çok sayıda polis ve zabıta ekibi görev aldı.
Hanutçuluk yapan 1 kişiye 210 Türk Lirası ceza kesildi
Komisyon üyeleri ilk olarak denetimde Hanutçuluk yapan bir kişiyi takip etti. Ekipler şahsa 210 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, denetim esnasında bir işletmenin nargile satışı yaptığını tespit etti.
KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERİNE CEZA YAĞMURU
Pandemi kapsamında cezai işlem uygulanan mekana iki kaçak işçi çalıştırdığı için 90 bin Türk Lirası, nargile sunum belgesi olmadığı için 15 bin Türk Lirası ve nargile sunumundan üçüncü kez 35 bin Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Mekana toplam 140 bin Türk Lirası ceza kesildi. Cezası yazılan ve tutanağı tutulan mekanın kapanma cezasını Kaymakamlığın vereceği öğrenildi.
BİR İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Tarlabaşı'nda da ruhsatsız hizmet verdiği öğrenilen bir işletmeye 4 yabancı şahsı sigortasız çalıştırdığı için 160 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken mekan ekipler tarafından mühürlendi. Çalışma belgesi olmayan 4 kişi ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
ŞAMPANYALARA BİN LİRA HESAP ÜCRETİ YAZMIŞLAR
En son olarak İstiklal Caddesinde fahiş fiyatlarını olduğu istihbaratını alan ekipler, gece kulübüne de baskın gerçekleştirdi. O an içeride müşterileri bulunan mekânda yapılan denetimde içki fiyatlarının fahiş olduğu tespit edildi. Ekipler, işletme çalışanlarından satışı gerçekleştiren içkileri kontrol ederek sahte olup olmadıklarını tespit etti. Mekana fahiş ücret belirlediği için 7 bin lira Türk Lirası Cezai işlem uygulandı.
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