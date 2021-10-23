Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 5 yaralı

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.