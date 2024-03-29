Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda mobbing cinayeti: İfadesi ortaya çıktı

        Beyoğlu'nda mobbing cinayeti: İfadesi ortaya çıktı

        Beyoğlu'nda, yıllar önce marketinde çalışırken kendisine sürekli mobbing uygulayıp, aşağıladığını iddia ettiği eski patronunu pazar tezgahının başında kurşunlayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Oğlu 'Sefil Bilo, Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde kurulan pazarda 23 Mart günü, 66 yaşındaki esnaf Salih Aka silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

        • 2

          Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Aka kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

          Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının 28 yaşındaki Mustafa S. olduğunu belirledi. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi.

        • 3

          Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece, "“kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        • 4

          Mustafa S.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

          Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen zanlın ifadesinde, "Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, 'Sefil Bilo, 'Küçük Emrah gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni eziyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere 'şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek hakaret ediyordu. 'Senin sıfatını s..' diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynerine attım" dediği öğrenildi.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Habertürk Anasayfa