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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda emeklilere ücretsiz sağlık taraması | Son dakika haberleri

        Beyoğlu Belediyesi, emeklilere ücretsiz sağlık taraması başlattı

        İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, emekli vatandaşlar için ücretsiz sağlık taraması başlattı. Kasımpaşa Emekli Evi'nde hizmete sunulan uygulama ile emeklilere şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:57
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          İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde emekli vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ücretsiz sağlık taraması hizmete sunuldu.

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          Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa'da açılan Emekli Evi'nde başlatılan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılmaya başlandı.

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          Her ay düzenli olarak devam edecek olan sağlık taraması ile emekli vatandaşların sağlık durumları kontrol edilecek.

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          Uygulama, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunlarının erken teşhisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

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          Emekli vatandaşlar da sağlık taramasının çok güzel bir uygulama olduğunu ve yeni açılan Emekli Evi'nden memnun olduklarını dile getirdi.

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          Beyoğlu Belediyesi, düşük maaş oranları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere destek olmak için geçen ay Kasımpaşa'da Emekli Evi'ni hizmete sunmuştu. Emekli Evi'nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, Kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor. Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor. Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesis açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

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