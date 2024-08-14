Beyoğlu Belediyesi, düşük maaş oranları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere destek olmak için geçen ay Kasımpaşa'da Emekli Evi'ni hizmete sunmuştu. Emekli Evi'nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, Kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor. Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor. Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesis açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.