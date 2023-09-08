Son dakika haberler

REKLAM advertisement1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan hafif ticari aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına girdiği anlatıldı.

22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ DHA'da yer alan habere göre şüpheli Gürdal'ın olaydan sonra yapılan kan örneği incelemesinde, esrar maddesinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı, kendi kusuruyla kazaya neden olduğu aktarılan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BAYGINDIM, BENİ POLİS UYANDIRDI" Tutuklu sanık Ergün Gürdal savunmasında, "Ben bayıldığımdan dolayı durağa hızlı bir şekilde girmişim. Benim haberim yoktu, bilincim yerinde değildi. Ben ambulans ve polis ekipleri gelene kadar yaklaşık yarım saat, 45 dakika baygın yattım. Beni polis uyandırdı.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM" Ben daha önce hastaneye gittiğimde beyin damarımda çatlak olduğunu söylediler. O günden beri de sürekli ilaç kullanıyorum. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananlarla bir husumetim yoktu. Onlara niye zarar vermek isteyeyim. Böyle olmasından dolayı üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Maddi, manevi elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi. 13 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ Mahkeme heyeti Gürdal'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sürücü belgesine ise 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

ÖNERİLEN VİDEO