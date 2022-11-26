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Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü!

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı kavga sonrası kaçan grupta bulunan bir kişi iddiaya göre polise ateş açınca vurularak öldürüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla bir polis memuru da bacağından yaralandı

Giriş: 26.11.2022 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü! - Haberler
Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü!
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DHA

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mis Sokak'ta bu sabah saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADILAR

DHA'da yer alan habere göre şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI

Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti. Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı.

POLİS DE ŞÜPHELİYE ATEŞ AÇTI

Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden G&ouml;ktuğ Efe Yılmaz.
Hayatını kaybeden Göktuğ Efe Yılmaz.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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