Beyoğlu'nda çatışma! 1 polis yaralandı! 1 kişi öldü!

DHA

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mis Sokak'ta bu sabah saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADILAR DHA'da yer alan habere göre şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti. Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı.

POLİS DE ŞÜPHELİYE ATEŞ AÇTI Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Hayatını kaybeden Göktuğ Efe Yılmaz. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.