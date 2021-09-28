Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında karar açıklandı

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9. duruşmaya, tutuklu müdahil-sanık Berat Kadıoğlu katıldı. Diğer tutuklu müdahil-sanık Güven Başören'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada, tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ve Berkay Bal da hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, 22 Haziran'daki esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederken, daha sonra yakalanan firari sanık Emrah Ayverdi'nin "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşmada son savunmalarını yapan sanık ve avukatları, beraat talebinde bulundu.
- Mahkemenin kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu müdahil sanıklardan Berat Kadıoğlu'na, Enes Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl altışar aydan toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Heyet müdahil sanıklardan Güven Başören'i Enes Peker'e karşı "haksız tahrikle kasten öldürme" suçundan 10 yıl ve Berat Kadıoğlu'na karşı "haksız tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Diğer müdahil sanıklar Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmeden heyet, sanıklar Berkay Bal, Emrah Ayverdi, Şakir Büyüktaş ve Olgun Sivri hakkında da beraat kararı verdi.
- Olay
Beyoğlu'nda bir otoparkta çalışan 20 yaşındaki Enes Peker'in 17 Haziran 2020'de Piri Paşa Mahallesi Şabandere Sokak'ta silahlı çatışmada yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatına kaybetmesi üzerine yapılan çalışmada, Peker'in de aralarında husumet bulunan kişilerce daha önce silahlı saldırıya uğradığı belirlenmişti.
Peker ve Berat Kadıoğlu'nun, silahlı saldırıda bulunanlara karşılık vermek için motosikletle olay yerine giderek silahla ateş açtıkları, onların da karşılık verdiği, başından yaralanan Peker'in hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
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