Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.