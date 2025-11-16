Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu iskele faciasında yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda metro inşaatındaki kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi

        Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskele devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron şirketin sahibi ve şantiye şefi 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyoğlu iskele faciasında yeni gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün yaşanan facia, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında - 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yapılan kontrollerde kazada yaralanan işçilerden M.G.'nin kemik kırığı oluşacak şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez nitelikte, mağdur C.G.'nin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir nitelikte, mağdur S.E.'nin ise kemik kırığı oluşacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemez ve hayati tehlike teşkil etmeyecek şekilde yaralandığı tespit edildi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Ekim 2025 tarihli kusur raporuna göre, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan ve yaralanan 4 kişinin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.

        ŞANTİYE ŞEFİ VE ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

        Yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa