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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor

        'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor

        İBB Kültür ve Beyoğlu Kültür ortaklığıyla hazırlanan 'Beyoğlu Günlükleri' adlı kültür sanat serisi, Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter ve Narmanlı Han'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:52
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        'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi “Beyoğlu Günlükleri” adlı kültür sanat serisini sanatseverlerle buluşturuyor.

        Vedat Sakman
        Vedat Sakman

        Beyoğlu’nun her an yaşayan atmosferini ve tarihini yansıtan “Beyoğlu Günlükleri”, semtin yeni cazibe mekânlarından Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter’in yanı sıra Narmanlı Han’ı da programına dâhil ediyor. 15 Ağustos Perşembe günü Terra Santa Manastırı’nda saat 19.00’daki Vedat Sakman konseriyle başlayan etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

        Didem Balık
        Didem Balık

        PROGRAM

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        Terra Santa Manastırı

        15 Ağustos Perşembe 19.00 Vedat Sakman Konseri

        22 Ağustos Perşembe 19.00 Didem Balık Konseri

        29 Ağustos Perşembe 19.00 İrem Arslan Caz Konseri

        İrem Arslan
        İrem Arslan

        Fransız Yetimhanesi

        18 Ağustos Pazar 19.00 Can Özhan (Keman Solo) & Lepidus Ensemble

        25 Ağustos Pazar 19.00 Eda Baba Konseri

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        #Beyoğlu Günlükleri
        #İBB Kültür
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