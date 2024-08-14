'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi “Beyoğlu Günlükleri” adlı kültür sanat serisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Vedat Sakman

Beyoğlu’nun her an yaşayan atmosferini ve tarihini yansıtan “Beyoğlu Günlükleri”, semtin yeni cazibe mekânlarından Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter’in yanı sıra Narmanlı Han’ı da programına dâhil ediyor. 15 Ağustos Perşembe günü Terra Santa Manastırı’nda saat 19.00’daki Vedat Sakman konseriyle başlayan etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

Didem Balık PROGRAM REKLAM Terra Santa Manastırı 15 Ağustos Perşembe 19.00 Vedat Sakman Konseri 22 Ağustos Perşembe 19.00 Didem Balık Konseri 29 Ağustos Perşembe 19.00 İrem Arslan Caz Konseri İrem Arslan Fransız Yetimhanesi 18 Ağustos Pazar 19.00 Can Özhan (Keman Solo) & Lepidus Ensemble 25 Ağustos Pazar 19.00 Eda Baba Konseri