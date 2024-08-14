'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor
İBB Kültür ve Beyoğlu Kültür ortaklığıyla hazırlanan 'Beyoğlu Günlükleri' adlı kültür sanat serisi, Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter ve Narmanlı Han'da gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi “Beyoğlu Günlükleri” adlı kültür sanat serisini sanatseverlerle buluşturuyor.Vedat Sakman
Beyoğlu’nun her an yaşayan atmosferini ve tarihini yansıtan “Beyoğlu Günlükleri”, semtin yeni cazibe mekânlarından Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter’in yanı sıra Narmanlı Han’ı da programına dâhil ediyor. 15 Ağustos Perşembe günü Terra Santa Manastırı’nda saat 19.00’daki Vedat Sakman konseriyle başlayan etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.
PROGRAM
Terra Santa Manastırı
15 Ağustos Perşembe 19.00 Vedat Sakman Konseri
22 Ağustos Perşembe 19.00 Didem Balık Konseri
29 Ağustos Perşembe 19.00 İrem Arslan Caz Konseriİrem Arslan
Fransız Yetimhanesi
18 Ağustos Pazar 19.00 Can Özhan (Keman Solo) & Lepidus Ensemble
25 Ağustos Pazar 19.00 Eda Baba Konseri