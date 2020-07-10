Beyoğlu Belediye Meclisi, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği sokağın adının değiştirilmesinde karar kıldı.

Alınan karar doğrultusunda, Türk sinema tarihine damga vuran ve oynadığı karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kuran Kemal Sunal'ın hatırasını yaşatmak amacıyla, Cihangir Mahallesi'nde bulunan, Güneşli Sokağı'nın adını Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirdi.