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        Beynelmilel bir buluşma

        BKM Organizasyonu ile Açıkhava'da Uluslararası Müzik Şöleni Beynelmilel Bir Buluşma: Selda Bağcan & Kym Mazelle & Kum 28 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:59
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        Beynelmilel bir buluşma
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        Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

        1980’li – 1990’lı yıllardan günümüze kadar uzanan başarılı kariyer yolculuğu ile geçtiğimiz hafta müzik ve eğlence sektörüne olan olağanüstü katkıları nedeniyle London Fashion Week’te (Londra Moda Haftası) ikon ödülü alan ve canlı performansıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kym Mazelle, Türk müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        House müziğin öncülerinden biri olarak kabul edilen ve müziğinde house, disco, soul ve pop müziğini ustaca birleştiren ABD’li şarkıcı Kym Mazelle, BKM Organizasyonu ile 28 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek “Beynelminel Bir Buluşma” etkinliğinde Selda Bağcan’dan hemen önce sahnede olacak.

        Sanatçı Hakkında: İlk kez 1990’lı yıllarda Türkiye’de konser veren Mazelle, 1980’li yılların sonu ve 90’ların başında Avrupa ve Birleşik Krallık’ta House müziğinin yayılmasında öncü bir rol oynadı. Dünya müziğine kazandırdığı eşsiz tarzıyla “House Müziğinin First Lady’si” olarak tanınan Mazelle, kariyeri boyunca Mick Jagger, Chaka Khan, David Guetta ve Grace Jones gibi efsanevi isimlerle çalışarak müzik dünyasında önemli bir iz bıraktı. Sanatçı, 1996 yapımı Baz Luhrmann filmi William Shakespeare'in Romeo + Juliet'inde ve ayrıca yönetmenin Something for Everybody adlı remiks albümünde yer alan "Young Hearts Run Free" adlı şarkının cover versiyonunu yayınladı. Film müziği, Amerika Birleşik Devletleri'nde üçlü platin aldı.

        Türk müzik kültürünün dünyadaki en önemli seslerinden Selda Bağcan, sınırları aşmış sesi ve yorumuyla 28 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahnede olacak. Sahneyi tarzının en güçlü yorumcularıyla paylaşacak. Müziğin birleştirici gücü ile sahnede olacak olan isimler; soul müziğin efsane ismi Kmy Mazelle, genç müzik janrının yükselen ismi Kum ve Dj Artemis unutulmaz bir konser verecek.

        28 Eylül Maximum Uniq Açıkhava Akış

        18:00: Kapı Açılış

        18:00 - 19:00: DJ Artemis

        19:45: Kum

        20:45: Kym Mazelle

        21:30: Selda Bağcan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selda bağcan

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