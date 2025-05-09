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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü’nde TIR faciası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde karşı şeride geçen TIR, otomobil ve motosiklete çarptı

        Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:31
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        Beylikdüzü'nde TIR faciası! Ölü ve yaralılar var
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR karşı şeride geçti.

        Kontrolden çıkan TIR, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı.

        TIR bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

        Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri AA'ya aittir.

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