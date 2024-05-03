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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü trafik kazası E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı!

        Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı!

        İstanbul Beylikdüzü E-5'te, makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Toplam 3 aracın hasar gördüğü, aydınlatma direğinin de yola devrildiği kazada, 13 kişi yaralanırken 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:15
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        Beylikdüzü E-5'te işçi servisi devrildi: 13 yaralı!
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        İstanbul'da kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki M.Y. yönetimindeki işçi servisine çarptı.

        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPIP YAN YATTI

        İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi.

        BAŞKA BİR SERVİS DAHA ÇARPTI

        Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yan yolda bulunan bir başka işçi servisine de çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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        13 YARALI TEDAVİYE ALINDI

        Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

        TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

        Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

        Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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        #beylikdüzü
        #Son dakika haberler
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