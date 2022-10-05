Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı

İHA

Beylikdüzü Haramidere mevkii, D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Beylikdüzü Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Topkapı istikametinde seyir halinde olan yolcu minibüsü ile iki otomobil zincirleme kaza yaptı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kazadan dolayı D-100 karayolu Beylikdüzü Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YARALILARIN DURUMU İYİ Polis, trafik akışını tek şeritten sağlarken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, otomobillerde maddi hasar oluştu.