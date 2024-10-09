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        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde fabrikada yangın çıktı

        Beylikdüzü'nde medikal ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:51
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        Beylikdüzü'nde fabrika yangını
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        Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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