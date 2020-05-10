Beylikdüzü'nde ayakkabı hırsızlığı - İSTANBUL

Apartman ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.Polis, şüpheli H.A'yı (26) Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yakaladı.Güvenlik kamera görüntülerinde apartmana giren şüphelinin kapıların önlerinde bırakılan ayakkabıları çalma anları görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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