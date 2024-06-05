Beykoz'da su samuru restorana girdi
İstanbul Beykoz sahilinde bulunan bir restorana su samuru girdi. Cep telefonuyla kaydedilen su samurunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Giriş: 05.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:11
İstanbul kıyılarında ender rastlanan su samuru Beykoz'daki bir restoranın bahçesine girdi.
Su samuru restorandaki ağaçlık alanda toprağın üzerine uzanıp bir süre yattı.
O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Su samurunu restoranda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
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