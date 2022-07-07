Hem ziyaret hem ziyafet

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi, zengin koleksiyonunun yanı sıra kütüphane, kafe, atölye, botanik park ve mini hayvanat bahçesiyle dünyanın sayılı örnekleri arasında yer alıyor.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, kapılarını sanatseverlere 15 ay önce açan müze, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Müzenin kısa sürede İstanbul'un uğrak noktalarından biri haline gelmesinde, 117 ağaç türüne ev sahipliği yapan koruluk alanı, kafesi, cam atölyesi ve oyun parkı gibi sosyal donatılar etkili oldu.
Türk cam sanatının ve Avrupa camlarının, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan tarihsel gelişimini sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.
Camın tarihinin 12 farklı bölümde sergilenen 1500 nadide eserle anlatıldığı müze, revzenler, kristaller, çeşmibülbüller, Avrupa ve Osmanlı camlarıyla görülmeye değer bir koleksiyonu bünyesinde barındırıyor.
Müze aynı zamanda Avrupa'da Osmanlı sarayları için tasarlanmış yüzlerce ünik objeye ev sahipliği yapması bakımından da bir değer taşıyor.
Beykoz Cam ve Billur Müzesi sadece tarihi binası ve koleksiyonuyla değil bahçesiyle de ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.
Müze'nin içinde bulunduğu koruluk, asırlık ağaçların yer aldığı yürüyüş yolları ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Koruda tavşan, ördek, tavuk ve tavus kuşu gibi birbirinden farklı hayvanlar yaşıyor.
Kendileri için özel olarak tasarlanan kümeslerde barınan ve bahçede özgürce hareket eden hayvanlar, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.
Müze'de yer alan cam atölyesi, pazartesi dışında her gün hizmet veriyor. Atölyede cam ustası tarafından çocuklara ve yetişkinlere 'cam boncuk' yapımı öğretiliyor. Atölyenin sonunda ortaya çıkan rengarenk cam boncuklar, bilezik veya kolye haline getirilerek katılımcıya hediye ediliyor.
Beykoz Cam ve Billur Müzesi, kütüphanesi, seçkin lezzetler sunan kafeteryası, hediyelik eşya bölümü, çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri doğal malzemelerle oluşturulmuş oyun parkı ve otoparkıyla da ziyaretçilerine incelikli bir gezi imkanı sunuyor.
Müze, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı, diğer günler ise 9.00- 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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