Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel, trafik kazasında hayatını kaybetti

Riva Yolu üzerinde Mehmet Temel'in idaresindeki 34 T 9498 plakalı otomobil ile 41 ND 548 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet Temel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kavacık Medistate Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Temel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Temel'in domates fidesi almak için Riva'ya gittiği öğrenildi.