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Beyin yiyen amip nedir, ne demek, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

İlk olarak ABD'nin Florida eyaletinde görülen beyin yiyen amip, son olarak Güney Kore'de görüldü. Beyin yiyen amip ilk ölüm vakası Güney Kore'de gerçekleşirken, covid-19 pandemisi sonrasında küresel çapta bir panik havası oluştu. Belirtileri arasında burun iltihabı, yüksek ateş gibi semptomlar görüldüğü tespit edildi. İşte beyin yiyen amip (Naegleria fowleri) belirtileri ve bulaşma riskleri...

Giriş: 27.12.2022 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beyin yiyen amip (Naegleria fowleri) gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore'de beyin yiyen amip vakası nedeniyle yaşanan ilk ölüm vakasının ardından konuya ilişkin aramalar sıklaştı. Peki, "Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

    Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

     

    Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

    Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

     

  • BEYİN YİYEM AMİP NASIL BULAŞIR?

    "Beyin Yiyen Amip" olarak da bilinen Naegleria Fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor.

    Naegleria türü amip insandan insana bulaşmaz.

     

  • TEDAVİSİ VAR MI?

    Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur. %97 ölümcül seyretmektedir. Miltefosin isimli yeni bir ilacın denenmesiyle kurtulan iki kişi mevcuttur. Ancak bu hastalıkta oluşan aşırı beyin ödemi ile baş etmek çok zordur.

     

  • BELİRTİLERİ NELERDİR?

    İsminden de anlaşılacağı üzere bu amip türünün yaptığı hastalık, esas olarak meningoensefalit denilen beyin dokusu ve beyni saran zarda oluşturduğu iltihaptır. Genellikle burundan içeri girdikten sonraki 10 gün içinde şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma ile başlar. Sonraki günlerde tipik olarak ense sertliği gelişir, nöbet geçirir, bilinç durumu bozulur. Halüsinasyon dediğimiz hayal görmeler başlar. Kişinin etrafı ile olan ilgisi kaybolur. Denge kaybı gelişir. Hızla kötüleşerek yaklaşık 5 gün içinde koma ve ölüm gerçekleşir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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