Beyin sağlığı için faydalı 5 önemli besin!

SERT KABUKLU KURUYEMİŞLER

Ceviz, fındık ve badem başta olmak üzere yapılan çalışmalara göre, sert kabuklu kuruyemişler mükemmel bir bitkisel protein ve sağlıklı yağ kaynağı olmalarının yanı sıra mineraller açısından da oldukça zengin besinler olup, hafızayı da olumlu etkiliyor.