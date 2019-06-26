26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının organları, 3 hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da beyin kanaması teşhisiyle Acıpayam Devlet Hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen 71 yaşındaki Ümmühan Tuncel, tedavi altına alındı.
Yoğun Bakım Ünitesinde 11 gün yaşam mücadelesi veren Tuncel'in beyin ölümü gerçekleşti.
Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu yaşlı kadının organları bağışlandı.
Bunun üzerine İstanbul ve İzmir'den gelen ekipler, böbrekler ile karaciğeri operasyonla aldı. Karaciğer İzmir'de, böbrekler de İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Ümmühan Tuncel'in ailesine başsağlığı dilediğini ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.
Organ bağışının nakil bekleyen birçok hasta için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Denizli'de organ bağış sayılarını artırmak için bu yıl başlattığımız 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' Projesi ile bu konuda duyarlılığımızı artırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü projeye başladıktan sonra 2019 yılının ocak-mayıs döneminde Denizli'de 4 bin 745 kişi organ bağışında bulundu ve Türkiye'de bu dönemde en çok bağış yapılan il olduk. Bu rakamlar ve organ bağışına vatandaşlarımızın farkındalık ile yaklaşması bizleri mutlu etti. Yaşama devam edebilmek için organ bekleyen biz ya da bir yakınımız da olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."
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