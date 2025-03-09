Beyaz Saray yakınlarında çatışma
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında çıkan çatışmada bir şüpheliyi vurdu. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump'ın ise bu esnada Beyaz Saray'da olmadığı belirtildi
ABD Gizli Servisi, Pazar günü erken saatlerde Beyaz Saray’ın yakınında bir çatışma yaşandığını bildirdi.
ABD Gizli Servis yetkilileri Indiana'dan Washington'a seyahat eden bir kişiye dair aldıkları ihbar sonrasında harekete geçti ve şüphelendikleri şahsın arabası Beyaz Saray yakınlarında görülünce çatışma çıktı.
ABD Gizli Servisi, silahlı bir adamın kolluk kuvvetleriyle çatışmasının ardından vurulduğunu söyledi.
Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu esnada Beyaz Saray'da olmadığı belirtildi.