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        Haberler Dünya Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı

        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı

        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidinin Rusya'nın geliştirdiği anti-uydu kapasitesi olduğunu ancak bu sistemin henüz aktive edilmediğini açıkladı. Acil bir tehdit bulunmadığını belirten Beyaz Saray, Başkan Biden'ın düzenli olarak bilgilendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:42
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        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
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        Beyaz Saray, Rusya'nın henüz konuşlandırılmamış bir anti-uydu kabiliyeti geliştirdiğini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda Moskova ile doğrudan diplomatik temas talebinde bulunduğunu söyledi.

        Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, silahın endişe verici olduğunu ancak acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Kirby, "Bu hala geliştirmekte oldukları bir yetenek. Elimizdeki bilgileri hala analiz ediyoruz" dedi.

        İstihbarat birimlerinin bu konuyla ilgili bilgi paylaşılmasını önermediğini belirten Kirby, Kongre liderleriyle görüşeceklerini ifade etti.

        Rusya'nın böyle bir sisteme sahip olduğu bilgisine uzun bir süredir sahip olduklarını belirten Kirby, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

        ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtmesi dün gündem olmuştu. Birçok kaynağa göre ABD'nin açıkladığı güvenlik tehdidi, Rusya'nın uzayda nükleer bir uydusavar sistemi konuşlandırmasına yönelik çalışmalar hakkında. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ABD'nin iddialarını saçmalık olarak nitelendirdi ve reddetti.

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        #beyaz saray
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