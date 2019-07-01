Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Stephanie Grisham, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'askerden arındırılmış bölge'de dün gerçekleşen buluşmasında, Kuzey Koreli korumalarla gazeteciler arasında yaşanan arbedede arada kaldı. Kuzey Koreli görevlilerin gazetecileri itip kaktığı ve engellemeye çalıştığı kaos ortamında Grisham yaralandı.

Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. Tarafsız bölgede Kim Jong Un ile buluşarak

sınırdan Kuzey Kore topraklarına adım adan Trump burada Kuzey Kore lideriyle tokalaştı.

Basının görüntü almasına izin verilen tokalaşma sırasında gazetecilerle Kuzey Koreli korumalar arasında tartışma yaşandı. Tartışma, iki liderin sınırda tokalaşmalarının ardından Panmunjom köyünün güney yanındaki Freedom House'daki (Özgürlük Evi) görüşme odasına gazetecilerin girmeye çalıştığı sırada iyice şiddetlendi. Kuzey Koreli korumalar Trump'ı takip eden medya ekibini itip kakarak odaya girmelerini engellemeye çalıştı. ABD Başkanı'nı korumakla görevli Gizli Servis yetkilileri müdahalede bulundu.

CNN'e göre, olay yerindeki bir kaynak, basın sözcüsü Grisham'ın Kuzey Korelilerle 'tüm gücüyle kavgaya tutuştuğunu' söyledi.

Grisham'ın ilerleyen dakikalarda iki liderin görüştüğü binadan gazetecileri dışarı yönlendirdiği görüldü.

First Lady Melania Trump'ın sözcüsü olan Grisham, 2015'ten bu yana ABD Başkanı'nın seçim kampanyası ekibinde bulunuyor.

Trump, Kim ile görüşmesinin ardından, "Kendisini en kısa zamanda Beyaz Saray'a davet edeceğim. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor, gerçekten muhteşem şeyler" dedi.