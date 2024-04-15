Beyaz Saray iddiaları reddetti: İran bize haber vermedi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını önceden ABD'ye haber verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail-İran gerilimine ve ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, saldırının ardından Washington-Tahran hattında doğal olarak karşılıklı mesajlaşmaların olduğunu ancak saldırıdan önce İranlıların ABD tarafına saldırıyla ilgili herhangi bir uyarıda bulunmadığını belirtti.

"İranlıların bu saldırıda aslında başarısız olmayı amaçladıkları ve bu utanç verici başarısızlığın aslında tasarlanmış olduğu yönünde haberler görüyorum. Aynı haberler, İsrail'in saldırıya hazırlanmasına ve potansiyel zararı sınırlandırmasına yardımcı olmak için İranlıların bize önceden haber verdiğini söylüyor. Bunlar kategorik olarak yanlıştır." şeklinde konuşan Kirby, İran'ın ABD'ye bu saldırıyı haber verdiği iddialarının "gülünç" olduğunu ifade etti. REKLAM Kirby, İran'ın bölgedeki ABD müttefiki ülkelere saldırıya ilişkin önceden haber verdiği yönündeki iddialara ise "İran bize hiçbir şekilde saldırının yeri ve zamanına ilişkin önceden uyarıda bulunmadı." diyerek yanıt verdi.

ABD'li danışman, Amerikan istihbaratının bölgeden edindiği bilgi ve istihbarata göre Washington'da karar alma süreçlerini yürüttüklerini ve İran'ın saldırısına ilişkin önceden ellerinde zaten birçok bulgu olduğunu söyledi. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Nisan'da tatilini yarıda keserek Beyaz Saray'a dönmesini de İran'dan aldıkları bir uyarıya göre değil kendi istihbaratlarına ve bilgilerine göre yapılan planlama şeklinde izah etti. "TAM BİR BAŞARISIZLIK" Öte yandan Kirby, İsrail ile başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin de desteğiyle İran'ın attığı 300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile füzelerin yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Kirby, "Ortada İsrail'in olağanüstü bir başarısı var, İran'ın ise tam bir başarısızlığı var. İran'ın attığı İHA ve füzelerinin yüzde 99'u İsrail ile koalisyon ortakları tarafından etkisiz hale getirildi. Düşen çok az sayıdaki füze de ufak çaplı hasarlara neden oldu. Bu tam bir başarısızlık." değerlendirmesini yaptı. REKLAM İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.