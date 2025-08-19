Beyaz Saray: Hava desteği bir seçenek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin içinde ABD'nin olası rolüne ilişkin açıklamada bulunan Leavitt, ABD askerinin Ukrayna'ya konuşlanmayacağını ancak hava desteği sağlanabileceğini, bunun bir seçenek ve olasılık olduğunu belirtti.

REKLAM advertisement1

ABD basını, Beyaz Saray'ın açıklamasına paralel olarak, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında ABD'nin asker desteği değil ancak hava desteği sunabileceğini yazdı.

ABD'li haber platformu Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Ukrayna'ya konuşlanması ihtimalini dışlarken, hava desteği konusuna daha olumlu yaklaşıyor.

Axios'un 2 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, güvenlik garantileri için bir teklif sunmak üzere Avrupalı, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerden oluşan bir komisyon kuruldu.

REKLAM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin koordinasyonuna ABD'nin destek verebileceği belirtildi.

AB, Ukrayna'ya NATO benzeri bir koruma sağlama düşüncesi taşırken, Rusya tarafı ise bunu reddediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilemeyeceğini bu nedenle Rusya'yı caydıracak nitelikte güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Batılı güçlerin konuşlanmasının kabul etmeyeceklerini bildirmişti.