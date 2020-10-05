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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra, Trump'ın çevresinde ve yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan kişilere Beyaz Saray Basın Sözcüsü de eklendi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtti.

McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sağlık Birimine göre, hiçbir gazetecinin kendisiyle yakın temas kuran kişiler listesinde olmadığını belirten McEnany, perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde, Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bilmediğini vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİNDE KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR

Geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Başkan Trump'ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray'da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.