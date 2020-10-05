Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağını açıkladı.
Fox televizyonuna telefon bağlantısı gerçekleştiren Meadows, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Başkan, Kovid-19 ile mücadele ederken, kendi iş programına da dönmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.
Meadows, "Doktorlar bugün gün içinde bir değerlendirme yapacak ve ardından Başkan Trump, doktorlarına danışarak bugün taburcu olup olmayacağı konusunda bir karara varacak." ifadesini kullandı.
MELANİA TRUMP'TAN "KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM" MESAJI
Öte yandan Trump'ın Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump, dualarının Kovid-19 hastaları ve bu virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden kişilerle olduğunu vurguladı.
Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.
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