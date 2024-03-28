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        Haberler Dünya Beyaz Saray açıkladı: İsrail, Refah'a kara operasyonu için ABD'ye heyet gönderecek

        Beyaz Saray açıkladı: İsrail, Refah'a kara operasyonu için ABD'ye heyet gönderecek

        Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:25
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        İsrail, Refah için ABD'ye heyet yolluyor
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugün düzenlen basın toplantısında İsrail'in, Refah'a düzenlemeyi planladığı kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.

        Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız" dedi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

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        ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

        İsrail merkezli Walla haber sitesinde dün yer alan haberde, Refah'a olası kara saldırısını görüşecek İsrailli heyetin gelecek hafta Washington'a gideceği iddia edilmişti.

        Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Washington'a gidecek heyette İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin de yer alacağı ifade edilmişti.

        REFAH'IN NÜFUSU 1,5 MİLYONA YAKLAŞTI

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

        Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

        Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

        İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        *Haberin görseli AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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