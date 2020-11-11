Beyaz önlük hipertansiyonu kalp hastalıklarından ölüm riskini artıyor

“Beyaz önlük hipertansiyonu, evde ölçülen tansiyonun normal olması fakat doktor yanında ölçülen tansiyonun yüksek çıkması halidir. Dolayısıyla beyaz önlük hipertansiyonu olan hastalar için hastane dışında tansiyon ölçümü ve kontrolünün sağlanması oldukça önemlidir” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nijad Bakhshaliyev, beyaz önlük hipertansiyonu ile ilgili bir araştırmayı kaynak göstererek uyarılarda bulundu: “Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan ve 27 gözlemsel süreci kapsayan araştırmada 25 bin 786 beyaz önlük hipertansiyonu olan hastanın verileri, 38 bin 487 kan basıncı normal olan kişinin verileriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın en önemli sonucu ise beyaz önlük hipertansiyonun kalp damar hastalıklarından ölüm riski başta olmak üzere diğer tüm nedenlere dayalı ölüm risklerini de artırması olmuştur. Araştırmacılar bu araştırma ile hastane dışında tansiyon ölçümünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydular.”
“HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİNDE YAŞAM TARZINI GÜNCELLEMEK GEREKİR"
Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev, “Hipertansiyon tedavisinde ilaç tedavisiyle birlikte yaşam tarzı değişikliği de önem arz ediyor. Fazla kilolardan kurtulma, tuz tüketimini azaltma, hazır ve doymuş yağlardan oluşan gıdalardan kaçınma, meyve ve sebze tüketimine ağırlık verme, tempolu yürüyüş ve egzersiz yapma, hipertansiyonla mücadelede en önemli yaşam tarzı değişiklikleridir. Egzersiz sadece kan basıncı kontrolüne yardımcı olmaz, aynı zamanda vücuttaki şeker metabolizmasının kontrolüne de yardımcı olur. Fakat unutmamak gerekir ki kalp damar hastalığı ve diğer kronik hastalıkları olan kişiler, egzersiz programına başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca hipertansiyonun ilaç tedavisinde de dikkat edilmesi gereken kritik detaylar vardır. Bunlardan biri, tansiyon ilaçlarının belirlenen doz ve periyodda harfiyen kullanılmasıdır. Bu ilaçların aniden bırakılması, tansiyonun aniden düşmesine veya hızlı bir şekilde yükselmesine neden olabilir” dedi.
TEDAVİ EDİLMEYEN TANSİYON TÜM ORGANLARA ZARAR VERİYOR
Uzm. Dr. Bakhshaliyev, “Tedavi edilmeyen veya yeterince kontrole alınmayan yüksek tansiyon zamanla damarları içten tahrip eder ve organların beslenmesini bozar. Ani yükselen kan basıncı burundan kanama yapabileceği gibi kafa içi kanamalar gibi katastrofik sonuçlara da yol açabilir. Uzun dönemde hipertansiyon inme, kalp krizi, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, görme kaybı, aort anevrizması (baloncuk),iktidarsızlık ve böbrek yetersizliğine neden olabilir” dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı: “Unutmamak gerekir. Hipertansiyon tanısı kolay konabilen bir hastalıktır. Ayrıca birçok hastalığa yola açabilir. Tedavisinde hasta doktor işbirliği çok önemlidir. Sadece ilaçları almak yeterli değildir; onları düzenli almak, diyet ve egzersize uymak gerekir. Doktorunuzun belirlediği zamanlarda kontrole gitmek tedavi uyumunu da artırmaktadır.”
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