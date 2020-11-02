İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedildi. İç Anadolu bölgesinden sonra Ege bölgesinde de üretilmeye başlanan leblebi, Çorum’dan farklı olarak beyaz nohuttan üretilir. Bu yüzden Ege bölgesinde üretilen beyaz leblebiye “sakız leblebisi” de denmektedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa birçok faydası olan beyaz leblebi hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Kendine has bir tadı olan beyaz leblebi; özel fırınlarda kavrulur. Beyaz leblebiyi elde etmek için Türk Gıda Kodeksi'ninde izin verdiği Titanyum dioksit adlı bir maddeyle beraber işlem görür. Bu madde yüksek kullanılmadıkça zarar vermez. Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin; sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

Beyaz Leblebinin Kalori Ve Besin Değerleri Nedir?

Düşük kalori miktarı ile dikkat çeken beyaz leblebinin;

100 gramında: 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve yaklaşık 7,5 gram lif bulunur. Pektin ve gam gibi çözünür lif içeriği ile dikkat çeken beyaz leblebi kabuklu olmasından dolayı; sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, A vitamini ve C vitamini de içerir. Beyaz leblebi kalori değeri; 100 gramında: 357 kaloridir.

1 avuç beyaz leblebi yaklaşık olarak 54 kaloridir.

Beyaz Leblebi Faydaları Nelerdir?

Kilo Kaybını Sağlar: Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Sindirimi Geliştirir: Beyaz leblebi; lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz leblebi; lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz. Kalp Hastalığını Engeller: Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz, kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur.

Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz, kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur. Protein Kaynağıdır: Beyaz leblebi büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinlerin yanı sıra vücudunuzu onarmak için önemli bir kaynaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde beslenmediğinizi düşünüyor ve vücudunuzun yeteri kadar protein almadığını düşünüyorsanız beyaz leblebi ideal bir seçenek olacaktır. Çok fazla et tüketen biri değilseniz dengeli bir şekilde her gün bir avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz.

Beyaz leblebi büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinlerin yanı sıra vücudunuzu onarmak için önemli bir kaynaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde beslenmediğinizi düşünüyor ve vücudunuzun yeteri kadar protein almadığını düşünüyorsanız beyaz leblebi ideal bir seçenek olacaktır. Çok fazla et tüketen biri değilseniz dengeli bir şekilde her gün bir avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz. Antioksidan Kaynağıdır: Beyaz leblebi de bulunan antioksidan bileşikler arasında polifenoller, fıtoutrientler, beta- karoten gibi anahtar vitaminler bulunur. Bunlar vücuttaki stresi azaltır ve kronik hastalıkları önler. Antioksidanlar, hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikalleri araştırır, bu da sağlıklı hücrelere mutasyona neden olabilir. Bu antioksidanlar vücudu korunmasına yardımcı olabilir kanser, koroner kalp

hastalıkları, maküler dejenerasyon ve hatta bilişsel bozukluklar gibi Alzheimer‘in ve Parkinson hastalığının da önüne geçer.

Kemikleri Güçlendirir: Demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko bakımından zengin olan beyaz leblebi, kemik sağlığı açısından son derece sağlıklıdır. Bu minerallerin çoğu, kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve osteoporoz gibi yaşa bağlı durumları önlemek için gereklidir.

Demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko bakımından zengin olan beyaz leblebi, kemik sağlığı açısından son derece sağlıklıdır. Bu minerallerin çoğu, kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve osteoporoz gibi yaşa bağlı durumları önlemek için gereklidir. Genetik Bozuklukları Önler: Folat, özellikle kadınlar için birçok farklı nedenden dolayı önemli bir vitamindir. Düşük folat seviyeleri, nöral tüp defektleri ve çocukların doğumu ile ilgili diğer komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Gebelikte diyete folat bakımından zengin beyaz leblebi eklenmesi bebeğin sağlıklı beslenmesini sağlamak için lezzetli bir yoldur.

Folat, özellikle kadınlar için birçok farklı nedenden dolayı önemli bir vitamindir. Düşük folat seviyeleri, nöral tüp defektleri ve çocukların doğumu ile ilgili diğer komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Gebelikte diyete folat bakımından zengin beyaz leblebi eklenmesi bebeğin sağlıklı beslenmesini sağlamak için lezzetli bir yoldur. Kan Basıncını Korur: Düşük tansiyonu korumanın en önemli yollarından biri, düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyete girmektir. Doğal olarak sodyumda düşük olan beyaz leblebi, yüksek tansiyonu düşürmede yardımcı olur. Yüksek protein ve demir içeriği sayesinde beyaz leblebi saç dökülmesi yaşayanlar için harika bir doğal takviye görevi görebilir. Beyaz leblebiler A vitamini, omega 6 yağ asitleriyle birlikte, B vitamini ve E vitamini içerir. Bu vitaminlerin her biri kafa derisi sağlığını geliştirmek ve kan dolaşımını arttırmak için oldukça yarar sağlayacaktır.

Düşük tansiyonu korumanın en önemli yollarından biri, düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyete girmektir. Doğal olarak sodyumda düşük olan beyaz leblebi, yüksek tansiyonu düşürmede yardımcı olur. Yüksek protein ve demir içeriği sayesinde beyaz leblebi saç dökülmesi yaşayanlar için harika bir doğal takviye görevi görebilir. Beyaz leblebiler A vitamini, omega 6 yağ asitleriyle birlikte, B vitamini ve E vitamini içerir. Bu vitaminlerin her biri kafa derisi sağlığını geliştirmek ve kan dolaşımını arttırmak için oldukça yarar sağlayacaktır. Göz Sağlığını Arttırır: Beyaz leblebinin içerisinde yer alan; A vitamini, C vitamini ve E vitamini, göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olmaktadır.

Beyaz leblebinin içerisinde yer alan; A vitamini, C vitamini ve E vitamini, göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olmaktadır. Meme Kanserinden Korur: Beyaz leblebinin düzenli olarak tüketilmesi, gece terlemeleri, ruh hali değişimleri ve sıcak basmaları gibi menopozve menopoz sonrası semptomlara karşı güvenli ve doğal bir yol olabilir. Beyaz leblebi; vücudun doğal dişi hormonu östrojenini taklit eden fitoöstrojenler olarak bilinen bitki hormonlarını içerir. Ayrıca meme kanseri ve osteoporoz gibi kadınları yaygın olarak etkileyen hastalıklara karşı da korumaya yardımcı olurlar.

Beyaz leblebinin düzenli olarak tüketilmesi, gece terlemeleri, ruh hali değişimleri ve sıcak basmaları gibi menopozve menopoz sonrası semptomlara karşı güvenli ve doğal bir yol olabilir. Beyaz leblebi; vücudun doğal dişi hormonu östrojenini taklit eden fitoöstrojenler olarak bilinen bitki hormonlarını içerir. Ayrıca meme kanseri ve osteoporoz gibi kadınları yaygın olarak etkileyen hastalıklara karşı da korumaya yardımcı olurlar. Midedeki fazla asidi içine çekerek mide yanmaları ve ekşimelerine iyi gelir.

Bünyesindeki vitamin ve minerallerin antioksidan niteliği, toksin maddelerin vücuttan atımını hızlandırır. Bağışıklık sistemini destekleyen beyaz leblebi vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı korur.

Beyaz leblebide bulunan yağlar, cildin beslenmesini sağlayarak yaşlılık etkilerini minimuma indirir.

Anne sütünü arttırıcı özelliğe sahiptir.

İçeriğindeki yüksek karbonhidrat sayesinde vücuda enerji verir.

Yumuşak doku hasarlarının tedavisini kolaylaştırmasının yanı sıra diş eti ağrılarına iyi gelir.

Vücudun günlük protein miktarını karşılamak için günde bir tabak kırmızı et tüketilmesi gerekir. Ancak et tüketmeyenler günde bir kase beyaz leblebi tüketerek kırmızı etin karşılayacağı proteini karşılar.