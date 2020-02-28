Beyaz lahana turşusu nasıl yapılır? Bütün sulu yemeklerin arkadaşı mısır ekmeğinin vazgeçmediği yoldaşı olan lahana turşusu hazırlanırken biraz emek istese bile yerken ve sevdiklerinizle paylaşırken yüzünü kara çıkarmayacaktır.

Beyaz lahana turşusu malzemeler:

Lahana turşusu yapılışı: