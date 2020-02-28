Beyaz lahana turşusu nasıl yapılır? Bütün sulu yemeklerin arkadaşı mısır ekmeğinin vazgeçmediği yoldaşı olan lahana turşusu hazırlanırken biraz emek istese bile yerken ve sevdiklerinizle paylaşırken yüzünü kara çıkarmayacaktır.
Beyaz lahana turşusu malzemeler:
- 2,5 kilo lahana
- 2 adet orta boy havuç
- 2 adet orta boy kırmızı biber
- 10 diş sarımsak
- 4 adet acı biber
- 1 adet defne yaprağı
- 1 demet maydanoz
- 2,5 su bardağı sirke
- 2,5 su bardağı içme suyu
- 5 yemek kaşığı kaya tuzu
- 8 adet nohut
Lahana turşusu yapılışı:
- Lahananın dış yapraklarını ayıklayıp bol suda yıkayın.
- Sert ve sık yaprakları olan turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök bölümünü keskin bir bıçakla çıkartın.
- Dört eşit parçaya böldüğünüz lahana parçalarını dilediğiniz ebatta doğrayın.
- Özellikle kök kısmına doğru giden sert yapraklarının olduğu kısımları ne kadar çok küçük doğrarsanız turşunun o kadar kısa sürede kurulacağını aklınızda bulundurun.
- Bol suda yıkayıp sonra fazla sularını süzdürün.
- Kabuklarını soymuş olduğunuz havuçları iri halka formunda doğrayın.
- Etli kırmızı biberi ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarttıktan sonra etli iri bir şekilde doğrayın.
- Sarımsakların kabuklarını soyup ince olarak doğrayın.
- Kaynar suyla durulamış olduğunuz temiz olan cam turşu kavanozunun dip kısmına nohutları koyun.
- Derin bir karıştırma kabına almış olduğunuz doğranmış lahanaları, sirke, kaya tuzu, ve sarımsaklarla birlikte 5 dakika kadar ovup boşluk kalmayacak şekilde kavanoza yerleştirin.
- Aralarda maydanoz dalı, doğranmış havuç, kırmızı biberi kavanozun içine koyun.
- Defne yaprağı ve acı biberi aroma ve lezzet vermesi için turşu kavanozuna koyun.
- Tüm malzemeler kavanozu doldurduktan sonra içme suyla çoğaltılarak sirkeli karışımı yapın.
- Kavanozların üst sınırına gelene kadar suyla doldurun.
- Ardından turşu kavanozlarının kapağını kapatın.
- Turşu kavanozlarınızı güneş görmeyen ve oda sıcaklığında olan bir yerde muhafaza edin.
- En az 10 gün süreyle kontrol ederek bekleyin.
- Kapağını açtıktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.
- Ağızı açılan turşu kavanozlarını mutlaka buzdolabında muhafaza edin.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!