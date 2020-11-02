Türkiye’de en yaygın olarak beyaz lahana tüketilmektedir. Ayrıca çapı ortalama 3 cm olan Brüksel lahanası, yeşil, mor, kırmızı ve Savoy da yetiştirilmektedir. Tüm lahana çeşitleri vücuda antioksidan bakımından fayda sağlarken renkleri koyulaşıp morlaşan tüm sebzeler serbest radikallerle savaş bakımından daha güçlüdür.

Beyaz Lahananın İçerdiği Besin Ve Vitaminler Nelerdir?

Lahana yüksek oranda; C vitamini, K vitamini ve A vitamini içerir. Ayrıca; pantotenik asit (B5 vitamini),piridoksin (B6 vitamini),tiamin (B1 vitamini),riboflavin (B2 vitamini) niasin (B3 vitamini) gibi temel vitaminler bakımından da zengindir. Sodyum ve potasyum başta olmak üzere manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve çinko mineralleri içerir. İyi bir çözünür lif kaynağıdır.

Beyaz Lahananın Faydaları Nelerdir?

Enfeksiyonlara Karşı Koruyor: C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Beyaz lahananın 100 gramı; günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyüktür.

C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Beyaz lahananın 100 gramı; günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyüktür. Sinirleri Güçlendiriyor: Beyaz lahana; tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği veya salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın %10’unu karşılayabilirsiniz.

Beyaz lahana; tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği veya salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın %10’unu karşılayabilirsiniz. Zayıflamaya Yardımcıdır: Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana diyetler için oldukça uygun bir sebzedir. 100 gramında; 24 kcal enerji var. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde diyete kalori getirisi daha az oluyor. Lif açısından zengin olan beyaz lahana bu sayede uzun süre tok tutuyor. Hem içerdiği vitaminlerin özellikle yağda eriyen K vitamini ve A vitamininin emilimi hem de mideyi hızlı terk etmeden uzun süre tok tutması için yemeğini hazırlarken içine mutlaka az miktarda da olsa yağ eklemeyi unutmayın.

Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana diyetler için oldukça uygun bir sebzedir. 100 gramında; 24 kcal enerji var. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde diyete kalori getirisi daha az oluyor. Lif açısından zengin olan beyaz lahana bu sayede uzun süre tok tutuyor. Hem içerdiği vitaminlerin özellikle yağda eriyen K vitamini ve A vitamininin emilimi hem de mideyi hızlı terk etmeden uzun süre tok tutması için yemeğini hazırlarken içine mutlaka az miktarda da olsa yağ eklemeyi unutmayın. Yüksek Tansiyonu Düşürüyor: Yapısında bulunan lif ve bazı maddeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bir sebze olan beyaz lahana; bu sayede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını, su ile birlikte sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlıyor. Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir.

Yapısında bulunan lif ve bazı maddeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bir sebze olan beyaz lahana; bu sayede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını, su ile birlikte sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlıyor. Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir. Kemikleri Koruyor: Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan beyaz lahana; bu özelliğiyle diğer sebzelerden birkaç adım ileride. Günlük kalsiyum ihtiyacının; %10’unu 100 gram beyaz lahana ile tamamlayabilirsiniz. Böylece hem diş hem de kemik dokusunun sağlamlığını destekleyen beyaz lahananın çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemiyor.

Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan beyaz lahana; bu özelliğiyle diğer sebzelerden birkaç adım ileride. Günlük kalsiyum ihtiyacının; %10’unu 100 gram beyaz lahana ile tamamlayabilirsiniz. Böylece hem diş hem de kemik dokusunun sağlamlığını destekleyen beyaz lahananın çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemiyor. Bağırsakları Çalıştırıyor: Özellikle pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler, beyaz lahananın sindirim sistemini iyi çalıştırmasını

sağlıyor. Ayrıca yaprak kısımlarında daha yoğun olarak bulunan posa sayesinde de bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği oldukça yüksek bir sebze.

Kansere Karşı Koruyor: Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana; serbest radikallere karşı savaşıyor ve kansere karşı koruyor. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Kanserle mücadele eder. Araştırmalar lahanada bulunan; antosiyaninlerin ve izotiyosiyanatların kanser hücrelerinin çoğalmasını ve tümörlerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca lahanada yüksek miktarda bulunan C vitaminive sülforafan kanserle mücadele için araştırılmaktadır. Sülforafan enziminin kanser hücrelerinin ilerlemesinde rol oynadığı bilinen zararlı enzimi (HDAC) inhibe etme gücüne sahip olduğu görülmüştür. Melanom, meme kanseri, özofagus, prostat, kolon ve pankreatik gibi birçok kanser tipinde umut verici sonuçlar alınmaktadır.

Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana; serbest radikallere karşı savaşıyor ve kansere karşı koruyor. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Kanserle mücadele eder. Araştırmalar lahanada bulunan; antosiyaninlerin ve izotiyosiyanatların kanser hücrelerinin çoğalmasını ve tümörlerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca lahanada yüksek miktarda bulunan C vitaminive sülforafan kanserle mücadele için araştırılmaktadır. Sülforafan enziminin kanser hücrelerinin ilerlemesinde rol oynadığı bilinen zararlı enzimi (HDAC) inhibe etme gücüne sahip olduğu görülmüştür. Melanom, meme kanseri, özofagus, prostat, kolon ve pankreatik gibi birçok kanser tipinde umut verici sonuçlar alınmaktadır. Turşusu Probiyotik Özelliğe Sahiptir: Turşunu yaparak beyaz lahanaya probiyotik özellik kazandırabilirsiniz. Ancak turşu içine eklenen tuz, probiyotik miktarının azalmasına neden olabilir. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı vücudu korurlar. Sadece unutulmaması gereken şey turşuyu mutlaka sirke ile hazırlamak ve olgunlaştığında hem lahanasını yemek hem de suyunu içmek.

Turşunu yaparak beyaz lahanaya probiyotik özellik kazandırabilirsiniz. Ancak turşu içine eklenen tuz, probiyotik miktarının azalmasına neden olabilir. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı vücudu korurlar. Sadece unutulmaması gereken şey turşuyu mutlaka sirke ile hazırlamak ve olgunlaştığında hem lahanasını yemek hem de suyunu içmek. Kötü Kolesterol Seviyesini Azaltır: Lahana izotiyosiyanatlar denen fitokimyasallar deposudur. Bu bileşikler antioksidandır ve lahanada bulunan çözünür lifle birlikte kandaki kötü kolesterolseviyesinin azaltılmasında etkilidirler. Araştırmalar insanların günde 2-10 gram çözünür lif yedikleri zaman LDL kolesterol seviyelerinde küçük ama anlamlı bir düşüş yaşadıklarını göstermiştir. Lahana fitosterol denilen maddeleri de içerir. Bunlar sindirim sistemindeki kolesterol emilimini bloke ederek LDL kolesterolü azaltan bitki bileşikleridir. Gün başına 1 gramlık fitoterol alımının LDL kolesterolünü %5’e kadar azalttığı bulunmuştur.

Lahana izotiyosiyanatlar denen fitokimyasallar deposudur. Bu bileşikler antioksidandır ve lahanada bulunan çözünür lifle birlikte kandaki kötü kolesterolseviyesinin azaltılmasında etkilidirler. Araştırmalar insanların günde 2-10 gram çözünür lif yedikleri zaman LDL kolesterol seviyelerinde küçük ama anlamlı bir düşüş yaşadıklarını göstermiştir. Lahana fitosterol denilen maddeleri de içerir. Bunlar sindirim sistemindeki kolesterol emilimini bloke ederek LDL kolesterolü azaltan bitki bileşikleridir. Gün başına 1 gramlık fitoterol alımının LDL kolesterolünü %5’e kadar azalttığı bulunmuştur. Göz Sağlığını Korur: Lahana göz hastalıklarını engelleyen antioksidanlar içerir. İçeriğindeki beta-karoten, A vitaminine dönüşerek göz sağlığına fayda sağlar. A Vitamini gözleri güçlendirerek gece görme fonksiyonlarını artırır ve gözlerin yaşlanmasını engeller.

Lahana göz hastalıklarını engelleyen antioksidanlar içerir. İçeriğindeki beta-karoten, A vitaminine dönüşerek göz sağlığına fayda sağlar. A Vitamini gözleri güçlendirerek gece görme fonksiyonlarını artırır ve gözlerin yaşlanmasını engeller. Akne Oluşumunu Engelliyor: Kükürt içeriği sayesinde egzama, sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlayan beyaz lahana, akne tedavisine destek oluyor, akne oluşumunu engelliyor. Toksinleri atıcı etkisiyle birlikte, vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cilt güzelleşmesine destek sağlıyor.

Kükürt içeriği sayesinde egzama, sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlayan beyaz lahana, akne tedavisine destek oluyor, akne oluşumunu engelliyor. Toksinleri atıcı etkisiyle birlikte, vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cilt güzelleşmesine destek sağlıyor. Toksinlerden Arındırıyor: İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan beyaz lahananın selülit tedavinde bu rolü oldukça önemli. Düzenli olarak suyunu tüketmek veya çiğ salata olarak tüketmeye önem vermek selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Yine kadınların adet dönemlerindeki hormonal kaynaklı ödemlerinde de lahana suyu ya da çorbasının tüketimi ödemin atılmasına fayda sağlayıp bu dönemin daha rahat geçirilmesini sağlar.

Lahana Suyu Nasıl Hazırlanır?

1 litre suyu kaynatın ve üzerine 10 adet lahana yaprağı ekleyerek kapağı kapalı olarak 5 ila 7 dakika kadar daha kaynatın. Ilınınca yaprakları alın. Bu suyu günde 2 kez içebilirsiniz.

Lahana Suyunun Faydaları Nelerdir?

Anti bakteriyel özelliklere sahiptir, toksin atımını sağlar.

Havuç suyu karıştırılarak içildiğinde diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Lahanaya kokusunu veren kükürt, klor ve iyot, bağırsakları temizler.

Düzenli olarak lahana suyu veya çiğ lahana tüketmek selüliti azaltır.

Kadınların adet dönemlerinde oluşan ödemin atılmasına yardım eder.