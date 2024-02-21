Betül Demir’den ‘Demir Kapı’

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2024’e hızlı bir giriş yapan Betül Demir, yeni şarkısı 'Demir Kapı' hakkında şunları söyledi; “Bu şarkı, ruhumu dinleyicimle buluşturduğum bir şarkı. Eminim dinleyenleri de mazinin güzel esintisine götürecek. Duyguların ‘Demir Kapı’larını bu şarkıyla kıracağız."

Sözlerine Mabel Matiz'in, müziğine Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz'in imza attığı şarkının düzenlemesini Emirhan Cengiz yaptı. Klibini Murad Küçük’ün yönettiği ‘Demir Kapı’, 23 Şubat'ta 23 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.