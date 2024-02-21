Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Betül Demir’den ‘Demir Kapı’

        Betül Demir’den ‘Demir Kapı’

        Şarkıcı Betül Demir'in 'Demir Kapı' adlı yeni teklisi 23 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Betül Demir'den 'Demir Kapı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024’e hızlı bir giriş yapan Betül Demir, yeni şarkısı 'Demir Kapı' hakkında şunları söyledi; “Bu şarkı, ruhumu dinleyicimle buluşturduğum bir şarkı. Eminim dinleyenleri de mazinin güzel esintisine götürecek. Duyguların ‘Demir Kapı’larını bu şarkıyla kıracağız."

        Sözlerine Mabel Matiz'in, müziğine Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz'in imza attığı şarkının düzenlemesini Emirhan Cengiz yaptı. Klibini Murad Küçük’ün yönettiği ‘Demir Kapı’, 23 Şubat'ta 23 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #betül demir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        Habertürk Anasayfa