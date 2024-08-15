Betül Demir: İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime kızgınım
Şarkıcı Betül Demir, Boğaz'ın serin sularına kendini bıraktığı anları sosyal medyada paylaştı
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Aleyna Tilki, Serel Yereli ve Şebnem Dönmez'den sonra şimdi de Betül Demir,kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
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Ünlü şarkıcı, bir arkadaşıyla birlikte Boğaz'da serin suyunun tadını çıkardı.
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Şarkıcının arkadaşı Melike Akin Tozlu, Demir ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından; "Canım bülbülüm Betül Demir'imle sabah boğazda yüzme keyfimiz" notunu düşterek paylaştı.
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Betül Demir', yapılan o paylaşımda; "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram