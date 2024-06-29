Betül Cüreklibatır: Sonsuzluğuna uğurlayalı 2 sene oldu
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden Cüneyt Arkın, ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cüreklibatır ve Emel sayın tarafından anıldı
- 1
28 Haziran, Yeşilçam'ın usta isimlerinden 85 yaşında aramazdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın ölümünün 2'nci yıl dönümüydü. Usta ismi, ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cüreklibatır ve ünlü şarkıcı Emel Sayın sosyal medya paylaşımları yaparak andı.
- 2
55 yıllık hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın cenazesinden bir fotoğraf paylaşarak; "Benim Kahramanım Türk Halkıdır; dediği halkının omuzlarında ebedi sonsuzluğuna uğurlayalı 2 sene oldu..." ifadelerini kullandı.
- 3
Emel Sayın ise, usta sanatçıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı sevenleriyle paylaşıp; "Sevgili Cüneyt Arkın'ın vefatının, 2'nci yıl dönümünü sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
-