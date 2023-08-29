Betelgeuse isimli yıldız süpernova halinde patladığında haftalar boyunca Dünya'dan görülebilecek

Muazzam boyutu ve Dünya'ya göreceli yakınlığı nedeniyle Betelgeuse, Dünya'daki ve yörüngesindeki teleskoplar tarafından daha ayrıntılı olarak incelenebilen çok az sayıda yıldızdan biridir. Betelgeuse aynı zamanda parlaklığı ile gökbilimciler tarafından keşfedilen en büyük yıldızların arasında yer alıyor.

Orion takımyıldızının sol omzunu oluşturan ve 'kırmızı dev' olarak adlandırılan Betelgeuse yıldızı, Dünya'dan 650 ışık yılı kadar uzak.