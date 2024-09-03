YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.