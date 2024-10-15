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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: BESYO KAYITLARI BAŞLADI! 2024-2025 ÖZYES BESYO kayıtları nasıl ve nereden yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir?

        BESYO kayıtları başladı! 2024-2025 ÖZYES BESYO kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2024 ÖSYES tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Böylece adaylar hangi yükseköğretim programına yerleştiklerini öğrendi. Akabinde ise BESYO kayıtları gündeme geldi. Kayıtların nasıl ve nereden ypılacağı ve kayıt için gerekli belgelerin neler olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, ÖZYES BESYO kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 BESYO kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:20
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        • 1

          Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Bir programa yerleşen adaylar için sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre BESYO kayıtları için beklenen gün geldi. Peki, ÖZYES BESYO kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 BESYO kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi.

        • 2

          2024-2025 BESYO KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var.

          2024 BESYO kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu.

          Buna göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          BESYO KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        • 4

          BESYO KAYITLARI ONLİNE YAPILIR MI?

          ÖSYM yaptığı açıklamada, adayların yerleştikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerektiğini söylemişti.

          Bu nedenle BESYO kayıtları online değil bire bir yapılacak.

        • 5

          KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          1- Kimlik Fotokopisi (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır)

          2- Lise Diploması (Aslı ve Fotokopisi)

          3- ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı

          4- ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı

          5- Vesikalık Fotoğraf

        • 6

          6- Sağlık (Heyet) Raporu

          7- Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Milli Sporcu Kontenjanından yerleşen öğrenciler için)

          8- Sporcu Lisans Belgesi

          9- Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelli Kontenjanından yerleşen öğrenciler için)

          NOT: Belgeler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kayıt hakkı kazandığınız üniversitenin resmi siteleri üzerinden yapılan açıklamaları takip ediniz.

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