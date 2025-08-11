Beste Kökdemir'in balayı günlüğü
Oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ile çıktığı balayından karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğrafları; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm" notuyla paylaştı
Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.
Beste Kökdemir, düğünde paylaştığı ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.
İlk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir oğulları olacağını açıklayan çift, balayı tatillerine devam ediyor.
Ünlü oyuncu, çıktıkları balayından karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğtafları, takipçileriyle paylaştı.
Beste Kökdemir, paylaşımlarına; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram