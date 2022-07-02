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Beste Açar ile Evren Bölek evlendi! 3 aylık aşk nikah masasına taşındı - Magazin haberleri

Beste Açar ile Evren Bölek evlendi!

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 3 aydır birlikte olduğu Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

02.07.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz şubat ayında evlilik hazırlığı yaptığı deprem tahmin uzmanı Oksal Erev'den olaylı bir şekilde ayrılan Beste Açar, yeni bir aşka yelken açmıştı. Açar, gönlünü Evren Bölek'e kaptırmıştı.

  • 3 aydır yaşayan çift, bugün nikah masasına oturdu. 1995'te Türkiye 3. Güzeli seçilen Açar, evlilik haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

  • 3. kez evlenen Açar, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

    "Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize…
    Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten.
    Kendi önünden çekilmen yeter.
    Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki…
    Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin!
    Nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını?
    Hiç bir buluşma tesadüf değildir"

  • "KIZIM OLMASINI İSTERİM"

    Beste Açar, Evren Bölek’in eski eşi Ece Taşkın’ın, “Aldatıldım, Beste dört haftalık hamile, ben beş sene hamile kalamadım. Evren Bey’de sıkıntı vardı” şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorular üzerine dava açmaya hazırlandığını söylemişti. “Tekrar anne olmaya hazır mısınız?” sorusuna ise “Kısmet ama kızım olmasını isterim” yanıtını vermişti.

  • 3. KEZ EVLENDİ

    Açar, daha önce Engin Haravon ve şarkıcı Tayfun Duygulu ile evlilik yaşamıştı.

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