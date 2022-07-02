3. kez evlenen Açar, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:



"Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize…

Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten.

Kendi önünden çekilmen yeter.

Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki…

Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin!

Nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını?

Hiç bir buluşma tesadüf değildir"