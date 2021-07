1988 yılından beri Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Best Model Of Turkey yarışması bugüne kadar birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi birbirinden ünlü isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasında şimdilerde yine eleme heyecanı yaşanıyor.