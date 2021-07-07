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Best Model Türkiye 2021 elemelerinden şaşırtan fotoğraflar! Seçilmek için böyle beklediler - Magazin haberleri

Best Model Türkiye 2021 elemelerinden şaşırtan fotoğraflar

34. Best Model Of Turkey yarışmasının yarı final elemeleri dün akşam Taksim'deki bir otelde gerçekleşti. 50 jüri üyesinin yer aldığı elemelerde 25 kız, 25 erkek yarışmacı final turuna kaldı. Seçmelerdeki görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu

07.07.2021 - 14:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 1988 yılından beri Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Best Model Of Turkey yarışması bugüne kadar birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi birbirinden ünlü isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasında şimdilerde yine eleme heyecanı yaşanıyor.

  • Dün organizatör Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Best Model Türkiye 2021 yarışmasına katılmak için onlarca kişi, elemelerin yapıldığı Taksim'deki otele akın etti.

  • Yarışmanın 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri, en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçecek. Elemelerden sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

  • Yoğunluk nedeniyle elemelerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkekler ise toplu halde yerde çömelmiş vaziyette objektiflere yansıdı. Paylaşılan fotoğraflarda yarışmanın organizatörü Erkan Özerman da görülüyor.

  • Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı. Birçok kullanıcı, "Ünlü olmak o kadar da kolay değilmiş" ve "Bugünün yıldızları ne yollardan geçmiş" şeklinde yorumlar yaptı.

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