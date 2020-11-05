33. Best Model birincisi ayrıca, "Her zaman oyuncu olmak istemişimdir. Bana modellik kapısı açıldı. Oyuncu olacağım, bir yandan da modellik yapacağım. Oyunculuk için bir eğitim gerekiyor biliyorsunuz. Eğitim aldıktan sonra hem oyuncu hem de modellik yapacağım. Beni fiziğime göre yargılamayın. Gerçekten 2005 doğumluyum." şeklinde konuştu.